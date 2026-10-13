وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إنها "تتابع باهتمام بالغ الحادث المؤسف الذي وقع بمدينة الخرطوم، بعد قيام أحد المسلحين بإطلاق النار على عدد من سائقي الشاحنات المصريين، حيث لقي سائقان مصرعهما، فيما أصيب آخر".

وأضافت أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي كلف السفير المصري بسرعة التواصل مع السلطات السودانية للوقوف على ملابسات الحادث والاطمئنان على المواطن المصاب، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جثماني المتوفيين إلى مصر في أسرع وقت ممكن.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير نادر زكي، إن السفير المصري في السودان، ياسر سرور، أجرى اتصالات فورية مع السلطات السودانية، التي أفادت "بتمكنها من إلقاء القبض على مرتكب الجريمة".

وأضاف أن السفير المصري التقى والي الخرطوم، الذي حضر لتقديم واجب العزاء والاطمئنان على صحة المواطن المصاب، مشيرا إلى أن الطاقم الطبي الذي يتولى علاجه أكد حاجته إلى عملية جراحية عاجلة.