وأفادت مصادر يمنية بأن ألوية العمالقة الجنوبية عززت قواتها في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، المحاذية لمديرية الوازعية بمحافظة تعز، للتصدي للحوثيين وكسر أي محاولات للتقدم نحو مناطق الصبيحة.

وثمّنت قوات العمالقة في بيان "صمود أبناء قبائل الصبيحة"، مؤكدة في الوقت نفسه "وحدة المصير في المعركة الوجودية ضد الحوثيين".

في غضون ذلك، شنت الطائرات الحربية السعودية غارات على أهداف تابعة للحوثيين في صنعاء وتعز والجوف.

وفي وقت سابق، الاثنين، أفادت مصادر عسكرية يمنية بسقوط عشرات القتلى والجرحى، معظمهم من الحوثيين، جراء الغارات الجوية والمواجهات مع القوات الحكومية في محافظة تعز خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت المصادر أن الحوثيين شددوا الحصار على مدينة تعز، عقب سيطرتهم على مديرية المسراخ ومنطقة نجد قسيم، إلى جانب فرض سيطرتهم النارية على خط وادي الضباب، المدخل الجنوبي الغربي للمدينة.

وفي غضون ذلك، شنت الطائرات الحربية السعودية غارات على أهداف تابعة للحوثيين في صنعاء وتعز والجوف.