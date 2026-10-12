وبحسب بيان الحزب، تضم الأغلبية الجديدة أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.

وأوضح البيان أن المنصوري بدأت مشاورات موسعة مع عدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان، مباشرة بعد تعيينها من جانب العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيسة للحكومة ومكلفة بتشكيلها، وفق مقتضيات الفصل 47 من الدستور.

وأضاف أن المشاورات تناولت التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه المغرب، بهدف تشكيل أغلبية قوية ومنسجمة قادرة على الاستجابة للانتظارات، وتوفير شروط العيش الكريم وتعزيز الحريات والحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي والازدهار الاقتصادي.

وأشار البيان إلى أن التوافق جاء بعد جولتين من المشاورات، استحضرتا المصلحة العليا للبلاد والسياقين الوطني والدولي، ونتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر الماضي، وتصدّرها حزب الأصالة والمعاصرة.

وأكد أن الأحزاب الأربعة ستقترح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة والحس السياسي والنزاهة والاستقامة، لتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ البرنامج الحكومي الذي سيعد في أسرع الآجال.