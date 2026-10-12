وأوردت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية في بيان "تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية"، دون أن تحدد موعدا لاستئناف العمل.

من جانبها، دعت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية شركات الطيران إلى توخي الحذر عند السفر إلى السعودية أو عبور أجوائها، بسبب مخاطر مرتبطة بالنشاط العسكري والتدخل في أنظمة الملاحة.

وأعلنت السفارة الأميركية في الرياض، إلزام الموظفين الحكوميين الأميركيين بالحصول على تصريح خاص قبل استخدام أي مطار في السعودية، في توسيع لإجراءات احترازية سابقة، وسط تصاعد هجمات الحوثيين على مطارات المملكة.

وقالت السفارة، في بيان، إنه "يتعين على الموظفين الحكوميين الأميركيين العاملين في السعودية الحصول على تصريح خاص لاستخدام أي مطار في المملكة".

ودعت المواطنين الأميركيين إلى "توخي أقصى درجات الحذر" عند استخدام المطارات السعودية، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة.

ويأتي القرار في ظل تصاعد هجمات الحوثيين على مطارات سعودية، وسط مخاوف من انعكاسات التصعيد على حركة الطيران وسلامة المسافرين.