وقالت السفارة، في بيان، إنه "يتعين على الموظفين الحكوميين الأميركيين العاملين في السعودية الحصول على تصريح خاص لاستخدام أي مطار في المملكة".

ودعت المواطنين الأميركيين إلى "توخي أقصى درجات الحذر" عند استخدام المطارات السعودية، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة.

وكانت السفارة قد أعلنت، الأسبوع الماضي، فرض هذا الإجراء على الموظفين الحكوميين الراغبين في استخدام مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

ووسعت السفارة نطاق الإجراء، الأحد، ليشمل مطاري جدة والدمام، قبل أن تعلن، الإثنين، تطبيقه على جميع مطارات المملكة.

ويأتي القرار في ظل تصاعد هجمات الحوثيين على مطارات سعودية، وسط مخاوف من انعكاسات التصعيد على حركة الطيران وسلامة المسافرين.

ويقتصر شرط الحصول على التصريح الخاص على الموظفين الحكوميين الأميركيين، بينما وجهت السفارة تحذيرا عاما إلى رعاياها بشأن استخدام المطارات في السعودية.