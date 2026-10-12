ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمنيين أتراك، لم تكشف هوياتهم، أن الحزب أخلى المعسكرات الواقعة في منطقة بازي، ضمن إقليم متينا شمالي العراق، بالقرب من الحدود التركية.

وأوضحت أن عملية الانسحاب جرت في 8 أكتوبر، وشملت معسكرات هيبات ويجيك وصبري وساسون.

ولم يصدر تعليق فوري من حزب العمال الكردستاني، الذي يتخذ من شمال العراق مقرا لقيادته، ما أوردته الوكالة التركية.

وكان الحزب قد استخدم مواقع في المنطقة لشن هجمات على أهداف تركية، وفق التقرير.

ويأتي الانسحاب المعلن في إطار الجهود الرامية إلى دفع عملية السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، بعد عقود من الصراع المسلح بين الجانبين.ل