وأحبطت القوات الحكومية اليمنية، الإثنين، هجوماً واسعاً للحوثيين في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، فيما تخوض معارك عنيفة مع الجماعة في محافظتي لحج ومأرب.

وقال مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء الألمانية إن "القوات الحكومية أحبطت هجوماً نفذته مليشيات الحوثي في منطقة الضباب، غربي مدينة تعز، حيث حاول المهاجمون من خلاله الاقتراب من مدخل المدينة".

وأضاف المصدر أن "المعارك استمرت ساعات، وأسفرت عن سقوط عدد من المهاجمين بين قتيل وجريح، دون تحديد حصيلة دقيقة".

وتعد منطقة الضباب من أهم الجبهات العسكرية في تعز، لقربها من المدخل الغربي للمدينة المكتظة بالسكان، كما تربط المحافظة بمحافظتي لحج وعدن، جنوبي البلاد.

وفي محافظة لحج جنوب غربي اليمن، أفاد المصدر "باندلاع معارك عنيفة بين قوات العمالقة وقبائل الصبيحة من جهة، والحوثيين من جهة أخرى في مديرية المضاربة".

وأوضح أن المعارك اندلعت جراء محاولات الحوثيين التقدمَ من مديرية المضاربة بهدف الوصول إلى الساحل وقطع خطوط الإمداد المؤدية إلى جبهتي كهبوب وباب المندب.

وحذر المصدر من خطورة الوضع الميداني، منبهاً إلى حاجة الجبهة لتعزيزات عسكرية وإسناد جوي، تفادياً امتدادَ المعارك إلى منطقة رأس عمران، القريبة من العاصمة المؤقتة عدن.

محافظة مأرب

وفي السياق الميداني، أفاد الجيش اليمني في بيان، بأن قواته "واصلت عملياتها ضد مليشيا الحوثي، في نطاق مسرح عمليات المنطقة العسكرية السابعة بجبهات شمالي محافظة مأرب، ضمن عملية (فجر اليمن)".

وأضاف البيان: "تخوض قواتنا المسلحة معارك مباشرة ومستمرة مع مليشيات التمرد والإرهاب، وتدمير قدراتها باستهدافات موجعة ينفذها الطيران الحربي وسلاح الطيران المُسيّر والمدفعية وراجمات الصواريخ".

وتأتي هذه التطورات بعد نحو أسبوع من إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إطلاق عملية عسكرية أطلق عليها اسم "فجر اليمن"، قال إنها تهدف إلى تحرير البلاد من الحوثيين واستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء.