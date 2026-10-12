وقال الزبيدي، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، إن الدعوة تأتي تنفيذا لقرارات الاجتماع الاستثنائي الموسع لهيئات المجلس المركزية والمحلية، الذي عقد في عدن يوم الرابع من أكتوبر وأقر التعبئة الشعبية العامة.

مساندة القوات وحماية الأمن

وأوضح أن الفعالية تهدف إلى صون مكتسبات الجنوب وأهداف ثورته التحررية وحماية أمنه وسيادته، في مواجهة ما وصفه بتهديدات الحوثيين ومشروعهم الإيراني التوسعي.

وأشاد بأداء القوات المسلحة الجنوبية في جبهات القتال، مؤكدا أن أبناء الجنوب وقواته يمثلون صمام أمان لوطنهم، وأن القضية الجنوبية لا يمكن تجاهلها أو تجاوزها.

وشدد الزبيدي على سلمية الاحتشاد، داعيا إلى دعم جهود شرطة عدن وقوات الحزام الأمني في حماية العاصمة، ومواصلة مساندة القوات الجنوبية في مواجهاتها مع الحوثيين.

وتتزامن الفعالية التي تحمل تسمية "المليونية" مع الذكرى الثالثة والستين لثورة 14 أكتوبر، لتجمع الدعوة بين إحياء المناسبة وتأكيد التمسك بالمشروع الوطني الجنوبي.