وأفاد المرصد بتوغل قوة عسكرية إسرائيلية، مؤلفة من سيارتين، في وادي الرقاد بريف درعا الغربي، بعد انطلاقها من بوابة أبو الغيثار ، لافتا إلى أن القوة أطلقت النار من سلاح ثقيل باتجاه أراض زراعية خالية، قبل أن تنسحب.

ولفت إلى أنه لم ترد معلومات عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء الحادثة، مشيرة إى تواصل التوغلات والتحركات الإسرائيلية في مناطق من ريف القنيطرة، وسط مخاوف الأهالي من تداعياتها على أمنهم وسلامتهم، في ظل تكرار المداهمات والتفتيش وإطلاق النار.

أوضح أن دورية للقوات الإسرائيلية، مؤلفة من 8 سيارات عسكرية توغلت الأحد غربي قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث بدأت بالتحرك بين المنازل وإطلاق النار في الهواء، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في أجواء المنطقة.

ووفق المرصد، يأتي ذلك عقب احتجاز القوات الإسرائيلية 3 من رعاة الأغنام خلال توغلها في مزرعة أبو مذراة بمحيط قرية صيدا الحانوت، خلال الساعات الماضية، قبل أن تفرج عنهم لاحقا.