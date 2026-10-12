وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن هذه الهجمات تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

وأعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".