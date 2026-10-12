وطالب شمسان، قيادة الدولة والحكومة باتخاذ تدابير استثنائية لإسناد تعز، وتأمين احتياجاتها الضرورية، ودعم المستشفيات والمرافق الحيوية، فيما دعا السلطات المحلية في المحافظات ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني إلى إطلاق حملة تضامن وطنية وتسيير قوافل إغاثية عاجلة.

كما ناشد المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية لمد يد العون والتحرك العاجل لوقف الاعتداءات على المدنيين، ورفع الحصار، وفتح ممرات إنسانية آمنة، وضمان وصول المساعدات ونقل الحالات الطبية الحرجة.

وأكد المحافظ تمسك أبناء تعز بحقهم في الحياة والأمن والحرية والكرامة، داعياً إلى تنظيم مسيرات سلمية للتعبير عن وحدة أبناء المحافظة وحشد الجهود لإنهاء معاناتهم.