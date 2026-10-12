وكتب قرقاش في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس أنه: "منذ بدء العدوان على دول الخليج العربي، انطلاقا من التقدير الخاطيء للمعتدي بأنها الحلقة الأضعف في حرب سعينا إلى تجنبها، بات واضحا أننا جميعا مستهدفون، وأن أمننا لا يتجزأ. فاستهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة يقوض أمن الإمارات ودول الخليج كافة".

وتابع قرقاش: "هناك ضرورة لإحياء العمل الخليجي المشترك، ولا سيما في شقّيه الأمني والدفاعي، وتعزيز منظومة الأمن الجماعي. فهو البعد الذي شهد تقصيرا فادحا مما شجع الآخرين على التطاول علينا".

وشدد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات على أن "أمن الخليج مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون أو التأجيل".