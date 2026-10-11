وأوضحت هيئة الطيران المدني السعودية أنه: "إلحاقا بالبيان الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني بشأن الاعتداء الغاشم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض عصر يوم الأحد 11 أكتوبر 2026، أفادت الهيئة بأنه نتج عن الاعتداء وفاة مقيم من الجنسية الباكستانية وإصابة (11) آخرين".

وأضافت الهيئة أنه "قد تم بشكل فوري نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة. كما أسفر الاعتداء عن أضرار مادية يجري حصرها".

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأحد، مسؤوليتها عن استهداف مطار الرياض عدة مرات، ومنشآت للطاقة في السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأسفر الهجوم الأكبر على مطار الملك خالد في الرياض، السبت، عن مقتل 12 شخصا، وإصابة أكثر من 300 آخرين.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن الجماعة نفذت خلال الـ24 ساعة الماضية "4 عمليات نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيّرة".

ولفت سريع إلى أن "الهجمات طالت مطار الرياض على 3 مراحل، ومطار الدمام، ومنشأتين تابعتين لشركة أرامكو" النفطية السعودية.

وتعرض مطار الملك فهد الدولي في الدمام شرقي السعودية، مساء الأحد، إلى هجوم جديد، حسبما أفادت مصادر رسمية.

وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودي في بيان، أن المطار "تعرض لاعتداء مساء الأحد، في ظل استمرار الاعتداءات السافرة التي تستهدف مرافق الطيران المدني بالمملكة".

وأوضحت الهيئة أنه "جار استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق، بالتنسيق مع الجهات المختصة".

يأتي ذلك بعد يوم واحد من هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة المئات.