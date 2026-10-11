ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، جرى خلال الاتصال بحث التصعيد الأخير في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.

وقالت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، إن عراقجي أعرب خلال الاتصال، عن قلقه إزاء تصاعد التوترات، وأكد أن الإصرار على النهج العسكري وتجاهل الحل السياسي سيجعل الوضع اكثر تعقيدا.

كما أكد وزير الخارجية الإيراني، وفق الوكالة، أنه لا يوجد حل عسكري للأزمات القائمة في المنطقة، وصرح أن "طهران على استعداد لتقديم أي مساعدة ممكنة للمساهمة في بدء الحوار بين السعودية واليمن، والمساهمة في التوصل إلى حل سياسي".