وقالت إن المقذوف أصاب صالة المسافرين رقم 4 في المطار، مشيرة إلى أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ "كروز" في محيط المطار.

وأوضحت أن حريقا نتج عن الاعتداء، بينما يجري مباشرة الموقع من الجهات المختصة.

ولاحقا قالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، إن مطار الملك خالد تعرض لاعتداء جديد عصر الأحد.

وأوضحت أنه "نتج عن الاعتداء إصابات، وجار استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق، بالتنسيق مع الجهات المختصة".

وكانت وكالة "فرانس برس" أفادت بسماع دوي 3 انفجارات في الرياض، الأحد، غداة هجوم السبت.