وتحدثت وسائل إعلام حوثية عن غارات سعودية على صنعاء وعمران وإب.

كما أفادت مصادر ميدانية يمنية، أن الغارات الجوية في تعز طالت مركبات وتجمعات للحوثيين بمناطق الحوبان والحجرية وجبل حبشي وجبهة الصياحي، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة.

وأفادت المصادر باندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين، في مديريتي المسراخ وصبر الموادم، بعد سيطرة الجماعة على منطقة نجد قسيم جنوب غربي تعز.

وأوضحت أن جماعة الحوثيين حققت تقدما ميدانيا في جبهة الصياحي، لقطع خط وادي الضباب للوصول إلى المدخل الجنوبي لمدينة تعز.

جاءت هذه التطورات عقب استهداف الحوثيين مطار الملك خالد في الرياض، الذي تسبب في مقتل 12 شخصا وإصابة 309 آخرين.

وكانت وزارة الدفاع السعودية قالت إن "الاعتداء الإرهابي يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان بحسب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وتعهدت الوزارة بـ"الرد على هذا الاعتداء الإرهابي بحزم، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".