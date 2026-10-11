وبحسب مصادر ميدانية، طالت الغارات الجوية مركبات وتجمعات للحوثيين في مناطق الحوبان والحجرية وجبل حبشي وجبهة الصياحي، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة.

وأفادت مصادر يمنية باندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في مناطق جنوب شرقي مديرية صبر الموادم، بينما حققت جماعة الحوثيين تقدما ميدانيا في جبهة الصياحي جنوب غربي مدينة تعز.

وأوضحت المصادر أن جماعة الحوثيين تسعى إلى قطع طريق وادي الضباب، الذي يعد المدخل الجنوبي لمدينة تعز.

جاءت هذه التطورات عقب استهداف الحوثيين مطار الملك خالد والذي تسبب في مقتل 12 شخصا وإصابة 309 آخرين.

وكانت وزارة الدفاع السعودية قالت إن "الاعتداء الإرهابي يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان بحسب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وتعهدت الوزارة بـ"الرد على هذا الاعتداء الإرهابي بحزم، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".