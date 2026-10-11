وأدى الهجوم إلى مقتل 12 شخصا، من بينهم مصرية، وإصابة 309 أشخاص إجمالا، حسبما أعلنت السلطات السعودية.

ونعت الوزارة وفاة المواطنة المصرية عزة رمزي محمد حسن، التي فقدت حياتها من جراء الاعتداء على مطار الملك خالد في الرياض.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الراحلة كانت تعمل مضيفة طيران، وتوفيت عن عمر 28 عاما.

وأضافت في بيان، أنه "بناء على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر وزير الخارجية بدر عبد العاطي تكليفات للسفارة والقنصلية في الرياض بالتواصل مع أسرة الفقيدة ومتابعة إجراءات نقل الجثمان إلى أرض الوطن في اسرع وقت ممكن".

كما وجه عبد العاطي كلا من السفير والقنصل المصريين في الرياض بزيارة المصابين المصريين بالمستشفيات، البالغ عددهم 5 مواطنين، وإجراء الاتصالات مع أسرهم، وتقديم كافة سبل الرعاية اللازمة لهم.

وكشفت الوزارة أن السفير والقنصل المصريين أجريا زيارة للمصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وتابعت الخارجية المصرية: "تتابع السفارة والقنصلية في الرياض التنسيق مع مختلف السلطات في السعودية، التي تقدم كافة أشكال الدعم للمصابين المصريين، سواء فيما يخص الرعاية الطبية أو أي تسهيلات أخرى".

وكررت الوزارة "الإدانة الشديدة لاستمرار الهجمات على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة"، مؤكدة "استنكارها البالغ لتلك الاعتداءات السافرة والتصرفات غير المسئولة، وما تحمله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والاستهتار بسلامة المدنيين من مختلف الجنسيات".