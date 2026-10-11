وقالت المنظمة في بيان، استنادا إلى شهادات ناجين، إن القارب، الذي كان يقل 350 شخصا، أبحر من جيبوتي متوجها إلى اليمن، قبل أن ينقلب شمال ساحل مدينة أوبوك الجيبوتية، مشيرة إلى أن فرقها تساند السلطات المحلية في تقديم المساعدات الطارئة على الأرض.

وقال رئيس بعثة المنظمة في جيبوتي ألكسندر كواساك، في البيان: "إنها خسارة مروعة في الأرواح. قلوبنا مع الناجين والعائلات التي فقدت أحباءها أو لا تزال تجهل مصير أقاربها".

وأضاف: "هذه المأساة تذكير صارخ بالمخاطر التي يواجهها المهاجرون على طريق الهجرة هذا سعيا وراء فرص اقتصادية"، حيث يحاول المهاجرون عبور مضيق باب المندب إلى اليمن.

وأوضحت المنظمة أن جثث الضحايا الـ109 التي انتشلت تعود إلى 52 رجلا و42 امرأة و15 طفلا، بينهم 9 فتيات و6 فتيان.

ونجا من الحادث أكثر من 80 شخصا، جميعهم إثيوبيون.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة: "يدفع الفقر وانعدام الأمن والتداعيات المتزايدة للتغير المناخي كثيرين إلى خوض هذه الرحلة، رغم تصاعد الاضطرابات في أنحاء الشرق الأوسط".