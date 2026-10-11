وأجبر سكان في مناطق من القطاع على مغادرة مناطقهم، بعد وقوعها داخل منطقة الخط الأصفر بعد توسيعها.

وحسب مراسلنا، فإن قوات الجيش الإسرائيلي حركت الخط الأصفر غربي حي الشجاعية، ليصبح على بعد نحو 10 أمتار من شارع صلاح الدين شرقي مدينة غزة.

ويتزامن هذا التطور مع مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، بعد حرب دامية ومدمرة أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وخلقت كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، سمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في 53 بالمئة من مساحة قطاع غزة، التي حددتها إسرائيل بحواجز سمتها "الخط الأصفر"، لكنها لا تزال تسيطر بعد عام على نحو 70 بالمئة منه، وفق بيانات رسمية.

ومنذ بدء سريان الاتفاق، خففت إسرائيل وتيرة هجماتها، لكنها واصلت شن ضربات على غزة بصورة شبه يومية.

وقتل نحو 1450 فلسطينيا في ضربات إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار، وفق وزارة الصحة في غزة.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يستعد لخوض انتخابات تشريعية محتدمة أواخر شهر أكتوبر الجاري، بقتل جميع المشاركين في هجوم السابع من أكتوبر.

وقال نتنياهو في إحياء الذكرى هذه السنة، إن 4 آلاف من أصل 6 آلاف ممن شاركوا فيه، قتلوا.