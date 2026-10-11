وأوضحت "سنتكوم" أن طائرة مقاتلة أميركية استهدفت مؤخرة السفينة "إم في أوشن موليكا"، المسجلة في بنما والمعروفة أيضا باسم "أريكا صن"، باستخدام ذخيرة دقيقة، ما أدى إلى تعطيل كامل لنظام الدفع في السفينة دون إلحاق أي أذى بالطاقم.

ونشرت "سنتكوم" مقطعا مصورا يوضح استهداف السفينة بالنيران.

وكانت سفينة الشحن الكبيرة تحاول عبور المياه الإقليمية بعد مغادرتها في وقت سابق ميناءً إيرانيًا.

وكانت قوات "سنتكوم" قد استأنفت فرض الحصار الأميركي على جميع السفن الداخلة أو الخارجة من الموانئ الإيرانية في 14 يوليو الماضي.

وتقول القوات الأميركية إنه خلال 3 أشهر من "التنفيذ الصارم"، جرى تعطيل 4 سفن تجارية وإعادة توجيه 135 سفينة، فضلا عن تدمير 10 ناقلات نفط مرتبطة بشبكة "الظل" التابعة للحرس الثوري الإيراني، تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

ودعت "سنتكوم" جميع الملاحين إلى الالتزام بتحذيرات الحصار البحري على إيران، ومتابعة إشعارات الملاحين، والتواصل مع قوات البحرية الأميركية عند الإبحار في خليج عمان ومداخل مضيق هرمز.