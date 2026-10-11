وأشار البيان إلى أن الحصيلة الإجمالية منذ الثامن من أكتوبر 2023 وحتى السبت، ارتفعت إلى 8953 قتيلا و30660 مصابا.

وكانت إسرائيل قد بدأت شن هجمات مكثفة على مناطق في لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق حزب الله صواريخ على شمال إسرائيل، واحتلت القوات الإسرائيلية عددا من البلدات في جنوب لبنان.

واستمرت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في الجنوب والبقاع شرقي البلاد، على الرغم من الإعلان عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 16 أبريل الماضي، ثم تمديده في 23 من الشهر ذاته لمدة 3 أسابيع، وتمديده مجددا في 15 مايو الماضي لمدة 45 يوما.

وفي 20 يونيو الماضي، أُعلن عن وقف جديد لإطلاق النار انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية، قبل أن تعاود الغارات تصاعدها في الفترة الأخيرة.