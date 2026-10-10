وقال المالكي في بيان :"الاعتداء الإرهابي الجبان الذي نفذته الميليشيا الحوثية يوم السبت (10 أكتوبر 2026م) على إحدى صالات المسافرين بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وما نتج عنه من وفيات وإصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان بحسب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

ووصف اللواء تركي المالكي الاعتداء بأنه "فعل شنيع يتنافى مع المبادئ والقيم والأخلاق" متوعدا برد حازم وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.