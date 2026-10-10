وأوضحت المصادر الطبية أن 5 من القتلى سقطوا في شمال قطاع غزة، فيما قتل شخص واحد في وسط القطاع، وآخر في جنوبه، مشيرة إلى أن عددا آخر من المصابين وصلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينهم إصابات متفاوتة الخطورة.

يأتي هذا القصف في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل على قطاع غزة منذ أكثر من عام على بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، وقد وثقت تقارير حقوقية وإعلامية استمرار الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، شملت القصف المدفعي وإطلاق النار وهدم المنازل.

ووفقا للبيانات، ارتفعت حصيلة القتلى منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023 إلى 74 ألفا و370 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين 175 ألفا و371 مصابا.

ووسط استمرار القصف، حذرت الأمم المتحدة من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، حيث يعيش أكثر من 13 بالمئة من السكان في مواقع نزوح معرضة للفيضانات أو مبانٍ غير آمنة، في وقت تواجه فيه برامج المساعدات الغذائية نقصا في التمويل يؤثر على توزيع الوجبات الساخنة والمساعدات الشهرية.