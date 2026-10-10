ونقلت الهيئة عن ربان الناقلة، التي كانت متجهة إلى خارج مضيق هرمز، أن جانب السفينة تعرض للاستهداف بقذيفة مجهولة المصدر، ما أدى إلى نشوب حريق في غرفة المحركات، بينما لم يصب أي من أفراد الطاقم بأذى.

وأشارت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إلى أن حجم الأضرار المادية والتأثير المحتمل على البيئة لم يتضح بعد، في وقت تواصل فيه السلطات المعنية التحقيق في الحادث.

يأتي هذا الحادث في سياق موجة متصاعدة من الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز، إذ وثقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وقائع عدة منذ مطلع أكتوبر الجاري.

ويشكل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل اندلاع الحرب، بؤرة توتر رئيسية في المواجهة بين إيران والولايات المتحدة.