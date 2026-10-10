وأوضحت الهيئة أن الاعتداء أسفر عن وفاة 4 مواطنين سعوديين، ومقيمين من جنسيات عدة، هم: اثنان من الجنسية البنغلاديشية، وواحد من الجنسية الأميركية، وواحد من الجنسية المصرية، وواحد من الجنسية الأردنية، وواحد من الجنسية السورية، وواحد من الجنسية الفلسطينية، وواحد من الجنسية السودانية.

وأشار البيان إلى أن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، أسفر أيضا عن إصابة 309 أشخاص آخرين، يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات، ومن بينهم من يعانون من إصابات حرجة.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، أن الهجوم الحوثي، تسبب في وقوع أضرار مادية في الموقع، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تجري حاليا عمليات حصر لتلك الأضرار.