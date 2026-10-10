وفي سياق متصل، قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة عيتا الجبل بعدد من القذائف الثقيلة، فيما تعرضت المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية لقصف مدفعي عنيف ومركز، بحسب الوكالة اللبنانية.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد، بعد تفعيل الإنذار عند الساعة 19:57 مساءً بالتوقيت المحلي، في بلدة عرب العرامشة، جسما جويا مجهولا في المنطقة الحدودية مع لبنان، مؤكدا أن قواته تواصل عمليات البحث في المنطقة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه حتى الآن لم تُرصد أي نتائج غير اعتيادية، وأنه لا توجد تعليمات خاصة للجبهة الداخلية.