أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية إلقاء القبض على مارد محمد، العميد السابق في الحرس الجمهوري خلال حكم النظام السابق والمعروف بلقب "حارس العاصمة"، على خلفية دوره العسكري في عمليات واقتحامات شهدتها مناطق عدة في دمشق وريفها.
وقالت قوى الأمن السورية إن محمد برز قائدا ميدانيا خلال عمليات شنتها قوات النظام السابق في القابون والهامة ووادي بردى وقدسيا وعين ترما وجوبر، إضافة إلى مشاركته في قيادة عمليات عسكرية حملت اسم "إن وعد الله حق".
وأضافت أن التحقيقات مستمرة لاستكمال جمع الأدلة المتعلقة بالأدوار والوقائع المنسوبة إليه، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة بحقه.