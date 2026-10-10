أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية إلقاء القبض على مارد محمد، العميد السابق في الحرس الجمهوري خلال حكم النظام السابق والمعروف بلقب "حارس العاصمة"، على خلفية دوره العسكري في عمليات واقتحامات شهدتها مناطق عدة في دمشق وريفها.