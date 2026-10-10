وجاءت عملية الإنقاذ عقب تلقي مجموعة حرس السواحل بلاغا من طاقم الناقلة يفيد باندلاع حريق على متنها، حيث باشرت الفرق المختصة على الفور إجراءات الاستجابة والتعامل مع البلاغ، وتمكنت من تحديد موقع الناقلة والوصول إليها وإنقاذ أفراد طاقمها البالغ عددهم 22 شخصا، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، ومن ثم تسليمهم إلى الجهات المعنية، وهم جميعاً بحالة صحية مستقرة.

وتأتي هذه العملية تأكيدا على الجاهزية العالية والكفاءة الميدانية التي يتمتع بها منتسبو الحرس الوطني الإماراتي، وحرصهم الدائم على سرعة الاستجابة للحوادث والطوارئ البحرية، بما يسهم في حماية الأرواح وتعزيز الأمن والسلامة في المياة الدولية.