وقالت الهيئة في بيان إن مطار الرياض "تعرض لاعتداء عصر السبت، في ظل استمرار الاعتداءات السافرة التي تستهدف مرافق الطيران المدني في المملكة".

وأوضح البيان أن "الاعتداء نتج عنه عدد من الإصابات التي يجري العمل على حصرها".

وأكدت الهيئة "تعليق العمليات التشغيلية في المطار مؤقتا، لحين استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق، بالتنسيق مع الجهات المختصة".

وأضافت أن "سيتم الإعلان عن المستجدات لاحقا".