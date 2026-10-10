وقال ترامب خلال تجمع لأنصاره في مدينة سيراكيوز بولاية نيويورك، الجمعة، إن سد النهضة يعد أحد أكبر السدود في العالم، مشيرا إلى أنه جرى تمويله من الولايات المتحدة، واصفا هذا الاستثمار بأنه "تصرف غبي".

وأضاف أن إثيوبيا "استولت على كل المياه" من نهر النيل، معتبرا أن الوضع "يضر مصر".

وقال ترامب: "أخذوا كل المياه من مكان يسمى نهر النيل، وهذا ليس أمرا جيدا بالنسبة إلى مصر. لم تعد هناك مياه في نهر النيل، لكنني عالجت هذه المسألة".

وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي في خضم نزاع طويل الأمد بين مصر وإثيوبيا بشأن السد، الذي بلغت تكلفته 4 مليارات دولار، وأكملت أديس أبابا بناءه وافتتحته بشكل أحادي عام 2025، من دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، مصر والسودان.

وعلى مدى العقد الماضي، أعربت القاهرة مرارا عن مخاوفها من أن يؤثر سد النهضة الإثيوبي الكبير على حصتها من مياه النيل، خصوصا خلال فترات الجفاف، في حين رفضت بشكل قاطع اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها التأثير على مياه النهر المشتركة.

كما شددت مصر على أن مياه النيل تمثل "قضية وجودية" لا تقبل المساومة، ودعت، إلى جانب السودان، إلى التوصل إلى اتفاق ملزم بموجب القانون الدولي، يضمن حقوق جميع الدول التي تتشارك في مياهه ومصالحها.

وفي يناير، عرض ترامب استئناف الوساطة الأميركية رفيعة المستوى بين مصر وإثيوبيا، في إشارة إلى توجه واشنطن نحو أداء دور أكثر تدخلا سعيا إلى التوصل إلى حل دائم للنزاع.

وفي رسالة وجهها إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال ترامب إنه لا ينبغي لأي دولة في المنطقة أن تتحكم بشكل أحادي في موارد النيل الثمينة، على نحو يلحق الضرر بدول المصب.

وأضاف أن تسوية التوترات المرتبطة بالسد تمثل أولوية قصوى لجهود إدارته الرامية إلى إحلال السلام في إفريقيا والشرق الأوسط.