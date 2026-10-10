وذكر بيان للجهاز نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "جهاز الأمن الوطني العراقي تمكن، خلال 48 ساعة، من تنفيذ عملية أمنية نوعية في بغداد، انتهت بتحرير مسؤوليْن حكومييْن سابقيْن من قبضة خاطفيهما، والقبض على 8 متهمين متورطين في جريمة الخطف وجرائم أخرى، وذلك استنادا إلى معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية دقيقة".

وأضاف البيان أن "العملية أسفرت عن ضبط أسلحة وأعتدة ووثائق مزورة تعود إلى جهة مسلحة خارجة عن القانون، في مكان احتجاز المخطوفيْن، بينما أظهرت المعلومات أن المتهمين لهم سوابق جنائية".

وقال المتحدث باسم الجهاز إن المختطفيْن قاض متقاعد ومستشار سابق في رئاسة مجلس الوزراء، ولا يشغل أي منهما منصبا حكوميا حاليا.

وأضاف المصدر أن المتهمين استخدموا دراجة تحمل لوحات تسجيل مزورة لتنفيذ جريمة الخطف، ونقلوا المخطوفيْن بين مواقع عدة.

وأشار المصر إلى أن التحقيقات قادت إلى ضبط مخزن للأسلحة والعتاد داخل أحد دور العبادة، احتوى على أسلحة ثقيلة ومتوسطة وقاذفات وعبوات ناسفة وقنابل يدوية وأسلحة قنص، فضلا عن ضبط 225 كغم من المواد المتفجرة.

ولم يكشف جهاز الأمن الوطني العراقي عن اسمي المسؤوليْن السابقيْن، كما لم يعلن اسم الجهة المسلحة التي قال إن المتهمين ينتمون إليها.