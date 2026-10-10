وأفادت شاهدة بسماعها صوت انفجار حوالى الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت الرياض، بينما كانت تتنظر طائرتها، ولم يؤكد الشاهدان الآخران سبب هذا الإجراء.

وفي السياق ذاته، نقلت "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي قوله إن جماعة الحوثي اليمنية استهدفت مطار الرياض بصاروخ.

ولاحقا تحدث شهود عن أكثر من 10 سيارات إسعاف متجهة إلى المطار.

ولم تؤكد السلطات السعودية رسميا تنفيذ عمليات إخلاء.

وكانت الصفحة الرسمية للمطار على منصة "إكس" نشرت تنويها، السبت، قالت فيه: "نود إحاطة المسافرين بضرورة التواصل المباشر مع الناقلات الجوية والتحقق من حالة الرحلة قبل التوجه إلى المطار".