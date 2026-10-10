وأوضح مراسلنا أن 4 فلسطينيين قتلوا في غارة استهدفت مجموعة من المارة في حي الرمال غربي المدينة.

وفي هجوم منفصل، قتلت طفلة برصاص طائرة مسيّرة إسرائيلية بمخيم الجوازات للنازحين، القريب من موقع الغارة الأولى.

ونقلت وكالة "سوا" الفلسطينية عن مصادر طبية أن الطفلة تدعى شهد عبد الرازق النجار، وتبلغ 8 أعوام، وأنها أصيبت برصاص مسيّرة من نوع "كواد كابتر" في منطقة الجوازات.

كما أفاد مراسلنا بمقتل فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على حي التفاح شرقي المدينة.

ونقلت "سوا" عن مجمع الشفاء الطبي تأكيد مقتل شخص وإصابة آخرين في قصف على الحي.