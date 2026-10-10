وأكدت المصادر أن عمليات قصف متبادل بالأسلحة الثقيلة تشهدها جبهات جبل صبر ونجد قسيم جنوبي وغربي تعز.

وذكرت أن قوات الأمن في تعز أحبطت أعمال شغب في السجن المركزي، بعد أن فتح النزلاء البوابات الداخلية، مع اقتراب المواجهات من خط وادي الضباب، حيث يقع مقر السجن المركزي.

وفي تطور متصل، قالت مصادر عسكرية يمنية لـ"سكاي نيوز عربية"، إن اشتباكات عنيفة تدور لليوم الثاني بين قوات ألوية العمالقة الجنوبية وجماعة الحوثيين، في محيط معسكر العرضي بمنطقة باب المندب.

وأشارت إلى أن قوات ألوية العمالقة شنت الهجوم على باب المندب من محورين.

وأكدت المصادر سقوط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين، في المواجهات المستمرة بمنطقة باب المندب.

وتأتي هذه التطورات في ظل معارك عنيفة تدور على الأرض بمناطق عدة من اليمن منذ أسابيع.

وشهدت المعارك تصعيدا جديدا منذ الأحد، مع إعلان القوات الحكومية بدء هجوم مضاد على الحوثيين لاسترجاع مناطق سيطروا عليها أخيرا.

وتشارك السعودية في العملية عبر تكثيف غاراتها الجوية.

وهذا الأسبوع قتل 6 أشخاص في المملكة، بغارات تبناها الحوثيون واستهدفت مطارات سعودية.