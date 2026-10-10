وذكرت ‌الوكالة الروسية ⁠أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال: "بالتنسيق ​مع ​الرئيس ⁠الإيراني، نقل بوتين ​إلى ترامب ​وجهة ⁠نظر الجانب الإيراني بشأن حل ⁠محتمل ​للصراع".

وخلال مكالمة هاتفية بين الرئيسين استمرت نحو ساعة ونصف الساعة، نقلت فحواها وكالة أنباء "تاس" الروسية، عرض بوتين على ترامب، حل أزمة "يورانيوم إيران المخصب" الذي تطالب واشنطن طهران بالتخلص منه.

كما أبلغ بوتين ترامب أن "عرض موسكو نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا لا يزال مطروحا".

وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للصحفيين: "شدد بوتين تحديدا على أن الخيارات الدبلوماسية بشأن الملف الإيراني لم تستنفد بأي حال من الأحوال، إذ يمكن، بل ينبغي، التوصل إلى اتفاق مع طهران عبر المفاوضات".

وسبق أن عرضت موسكو نقل اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب إليها، وهو ما قد يحرك الجهود الدبلوماسية لاحتواء الصراع المندلع في الشرق الأوسط منذ أكثر من 7 أشهر.

وذكرت "تاس" أن بوتين وترامب أجريا محادثة "عميقة المضمون وودية للغاية استمرت ساعة ونصف الساعة".

وقال أوشاكوف: "بادر ترامب على الفور بتهنئة بوتين بحرارة بمناسبة عيد ميلاده، وتمنى له النجاح وموفور الصحة. كما حرص على نقل تحيات زوجته ميلانيا"، و"أعربا عن ارتياحهما لعمل قنوات التواصل القائمة بين البلدين عبر الإدارات الرئاسية وأجهزة الاستخبارات والوكالات المعنية الأخرى".

وفيما يخص حرب أوكرانيا، أبلغ بوتين ترامب أن موقف روسيا بشأن أهداف وغايات عمليتها العسكرية لم يتغير، وأنها تظل مستعدة أيضا للتوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية تحقق سلاما دائما ومستداما.

وقال أوشاكوف إن إمكانية استئناف المحادثات الثلاثية التي تشمل الولايات المتحدة وأوكرانيا نوقشت خلال المحادثة السابقة بين الرئيسين، مع احتمال استئناف المفاوضات مباشرة بعد انتخابات مجلس الدوما الروسي، لكنه أشار إلى أن "الوضع مختلف الآن".

وأوضح: "أدت محاولات كييف لعرقلة الانتخابات البرلمانية في روسيا فعليا إلى تقويض إمكانية استئناف المفاوضات بشكل فوري، والآن، وكما قال الرئيس، سننظر في الموعد الذي يمكن فيه استئناف هذه المفاوضات".

كما تحدث بوتين بالتفصيل عن الرد الروسي على الهجمات الأوكرانية.

وقال مساعد الرئيس الروسي: "تحدث بوتين بالتفصيل عن التدابير التي نتخذها ردا على الهجمات الإرهابية التي يشنها نظام كييف، الذي اختار التصعيد واستخدام كافة الوسائل الممكنة لإطالة أمد الصراع".

وأبلغ بوتين ترامب أن القوات الروسية "تسيطر تماما على زمام المبادرة على طول خط التماس وتتقدم بثقة".

ويخطط كل من ترامب وبوتين لحضور قمة "أبيك" في الصين، وقد تتاح لهما فرصة اللقاء هناك، وفق "تاس".