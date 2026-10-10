وأوضحت الوزارة أنها تلقت إخطارا من الهيئة العامة للشؤون المدنية يفيد بوفاة الشاب شادي أحمد إبراهيم عجارمة، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية تحتجز جثمانه حتى الآن، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وشهدت الضفة الغربية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سلسلة واسعة من الاعتداءات والاقتحامات والاعتقالات.

فقد شنت القوات الإسرائيلية فجر الجمعة حملة مداهمات واعتقالات في مدن وبلدات متفرقة بالضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 16 فلسطينيا، من بينهم معتز أبو سنينة مدير المسجد الإبراهيمي في الخليل، وهمام أبو مرخية المسؤول عن سدنة المسجد.

وفي محافظة الخليل وحدها، جرى اعتقال تسعة مواطنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما نفذ مستوطنون إسرائيليون منذ صباح الجمعة، اعتداءات عدة، تنوعت بين مهاجمة فلسطينيين أثناء قطاف الزيتون، وإشعال النيران في أشجار، وسرقة محاصيل ومواشي، والاعتداء على مواطنين ومركباتهم.

ومن بين هذه الاعتداءات، إحراق مركبة خلال هجوم على مزارعين في قرية تل، واقتلاع أكثر من خمسين شجرة زيتون في بلدة قوصرة. كما أصيبت سيدة مسنة تبلغ 79 عاما في بلدة برين شرق الخليل، بعد أن أطلق المستوطنون كلابهم على المشاركين في قطاف الزيتون.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات متفرقة في الخليل ومنطقة إدنا غرب المحافظة، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال اقتحامها المنطقة.