وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي إيلا واوية، في منشور عبر حسابها على منصة إكس، إن الجيش الإسرائيلي نفذ غارة في وقت سابق من الجمعة على الحدود السورية اللبنانية.

وأضافت أن الحسون عمل خلال العام الأخير على تنفيذ مخططات ضد المواطنين الإسرائيليين وقوات الجيش الإسرائيلي العاملة جنوب سوريا وتم إحباطها، وشملت هذه المخططات إطلاق طائرات مسيّرة مفخخة وقذائف صاروخية باتجاه قواته في جنوب سوريا.

وأكدت المتحدثة أن الجيش سيواصل العمل في جميع الجبهات لإزالة ما وصفها بالتهديدات الفورية، مشددا على استمرار التزامه بالاتفاق المبرم بين إسرائيل ولبنان.