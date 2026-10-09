وشددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، على أن هذه الهجمات تُمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديدا لأمنها واستقرارها.

وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

وأعربت دولة الإمارات عن "خالص تعازيها ومواساتها إلى أسر وذوي الضحايا، وإلى المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين".