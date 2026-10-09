وقالت قوى الأمن الداخلي، في بيان صحفي أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، إن العملية نُفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، ضمن العمليات الأمنية الاستباقية.

وأضافت أن العملية أسفرت عن القبض على اثنين من أفراد الخلية وضبط عبوتين ناسفتين كانتا معدّتين للاستخدام في تنفيذ أعمال إرهابية، مشيرة إلى أن التحقيقات أظهرت تورط أحد أفراد الخلية في محاولة تفخيخ سكة للقطار، إذ أُلقي القبض عليه بالجرم المشهود أثناء محاولته زرع العبوة.

وبيّنت قوى الأمن الداخلي أن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها لكشف وملاحقة كامل أفراد الخلية، والوقوف على ارتباطاتها وأبعاد نشاطها، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

وكان جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، تمكن، الثلاثاء الماضي، من إلقاء القبض على الذراع التنفيذي لتنظيم داعش في حمص، المدعو خالد رائد بيروني، الملقب بـ"أبو حسن دوشكا"، خلال عملية أمنية نُفذت في بلدة حجيرة بريف دمشق.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن المعطيات الأمنية والتحقيقات الجارية أكدت أن الموقوف شغل منصب العسكري العام للتنظيم في "ولاية حمص"، وتولى التخطيط والإشراف على تنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية في المدينة، شملت تجهيز العبوات الناسفة واستخدامها، وتنفيذ اعتداءات ذات طابع طائفي، فضلا عن مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف مسجد علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص، في ديسمبر من العام الماضي.