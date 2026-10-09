وقال الملك محمد السادس، في خطاب افتتاح الدورة الأولى من عمل البرلمان، إن المقاربة المتوازنة التي اعتمدها المغرب في تدبير ظاهرة الهجرة أسفرت عن نتائج ملموسة.

غير أنه شدد على أن النموذج الحالي للتعاون في مجال الهجرة أصبح متجاوزا، معتبرا أن الأزمات المتكررة تشكل دليلا على ذلك.

التعاون مع إسبانيا

وتطرق العاهل المغربي إلى العلاقات مع إسبانيا، مشيرا إلى أن الشراكة بين البلدين شهدت تطورات مهمة في مختلف المجالات، بما في ذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأوضح أن هذا التعاون يواجه اليوم تحديات كبيرة، ترتبط بـ"بعض المقتضيات القانونية المتجاوزة والقرارات القضائية البعيدة عن الواقع"، التي تحول دون ترحيل الأطفال القاصرين والأشخاص الذين ينتحلون صفة اللجوء.

واعتبر العاهل المغربي أن هذه العراقيل تسهم في تغذية أطماع الشبكات الإجرامية.

وتابع: "أمام التصريحات اللامسؤولة، والاستغلال المفضوح لبعض الأوساط السياسية والإعلامية، نقول بأن الشراكة هي اختيار سيادي، والتزام إرادي".

وشدد في هذا السياق على أن الشراكة "لن تكون أبدا محل أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز".

رؤية استراتيجية جديدة

وفي سياق متصل، أعلن العاهل المغربي أن المملكة ستقدم لشركائها وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية، بهدف إرساء توجه جديد في علاقات التعاون.

وأوضح أن هذه الرؤية تستهدف تعزيز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.