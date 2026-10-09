وأظهرت المقاطع، التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية، مستوطنين في سيارتين يعترضون مركبة فلسطينية، قبل الاعتداء على الأب بالهراوات.

ويُظهر المقطع أيضا الرجل وابنه وهما يفران من المكان. ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، سرق المستوطنون المركبة بعد ذلك.

وذكر الجيش الإسرائيلي لاحقا أن جنودا أبعدوا مثيري شغب إسرائيليين عن منطقة مأهولة بالفلسطينيين.

وأفادت وكالة "وفا" أيضا بأن مستوطنين متطرفين اعتدوا على عمال فلسطينيين في عدة مواقع خلال موسم جني الزيتون.

وأظهر مقطع مصور آخر بثته وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية جنديا إسرائيليا يمنع فلسطينيين من جمع الزيتون، قائلا لهم إن "لليهود أولوية على العرب في كل شيء في هذه الأرض".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يراجع التقارير المتعلقة بهذه الوقائع.

ووثقت السلطات الفلسطينية 19 حادثة مرتبطة بعنف المستوطنين في الضفة الغربية منذ صباح الجمعة.

وشملت هذه الحوادث سرقة المواشي والمحاصيل، فضلا عن اعتداءات جسدية على عمال فلسطينيين يشاركون في جني المحاصيل، أسفرت عن إصابات.