وأوضح النائب العام أن التحقيقات كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة، عماني الجنسية، في تنفيذ مخطط ذي غرض إرهابي أعد له مسبقا، استهدف السيطرة على الطائرة واستخدامها في تنفيذ عملية انتحارية تستهدف مبنى المسافرين بمطار بن غوريون في تل أبيب، بقصد إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية.

وقال النائب العام إن "التحقيقات تتبعت المسار الفكري والمهني للمتهم، البالغ من العمر (29) عاما، وتبين أن بوادر توجهه نحو التطرف والإرهاب بدأت عام 2017، خلال فترة دراسته في أستراليا، حيث تأثر بأفكار تكفيرية من خلال قراءته مؤلفات متطرفة ومتابعته محتوى إلكترونياً يمجد التنظيمات الإرهابية والعمليات الانتحارية. وقد تطور هذا التأثر إلى تبنيه أفكاراً تحرض على العنف والإرهاب، واستلهامه هجمات 11 سبتمبر2001، وترسخ فكرة تنفيذ عملية مماثلة باستخدام طائرة، وهو ما ارتبط، وفقاً لاعترافاته، باتجاهه إلى امتهان الطيران".

وأضاف أن "المتهم تنقل خلال مسيرته المهنية بين عدد من شركات الطيران في دول مختلفة، إذ عمل لدى الطيران العُماني من عام 2020 حتى عام 2024، ثم التحق بالخطوط الملكية المغربية مطلع عام 2025 وعمل لديها عدة أشهر، قبل انتقاله إلى شركة "فلاي دبي" في يناير 2026".

وتابع أن المتهم "أقر بأنه خلال فترة دراسته في مدينة ملبورن الأسترالية، تردد على مسجد تابع للمعهد الملكي للتكنولوجيا (RMIT)، وتعرف من خلال تردده إلى القائمين على مركز "ماي سنتر"، مشيرا إلى أن المركز كان يديره شخص لبناني يدعى "أبوحمزة"، ويحظى، بحسب أقواله، بدعم جمعية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وأنه تهيأ لتنفيذ مخططه نفسيا، بمتابعة مواد تحرض على الإرهاب، وبدنياً، بالتدرب على الملاكمة على يد مدرب خاص".

وأظهرت التحقيقات أن المتهم، عقب التحاقه بشركة "فلاي دبي"، طلب العمل على رحلات تل أبيب، واستغل رحلتين سابقتين لاستطلاع مسار الرحلة والمطار والإعداد لمخططه، قبل الشروع في تنفيذه يوم 30 سبتمبر 2026. كما شملت التحقيقات فحص إجراءات التحاق المتهم بشركة "فلاي دبي"، وتبين استيفاؤه متطلبات التوظيف المهنية والأمنية، بما في ذلك رخصة الطيران وشهادة حسن السيرة والسلوك والفحوص اللازمة، دون أن تكشف المستندات والإجراءات التي جرى فحصها عن مؤشرات على توجهاته المتطرفة أو مخططه الإرهابي .

وأوضح النائب العام أنه "في يوم الواقعة، باغت المتهم قائد الطائرة داخل قمرة القيادة واعتدى عليه بفأس الطوارئ، إلا أن القائد قاوم الاعتداء وحاول الاستغاثة . وفي تلك الأثناء، لاحظ قائد طائرة رحلة العودة، الذي تصادف وجوده بالقرب من قمرة القيادة، فتح بابها وإغلاقه بصورة متكررة، ما أثار ارتيابه، فاقترب منها وحاول الدخول باستخدام الرمز السري، حتى تمكن من ذلك وشاهد المتهم يعتدي على قائد الطائرة. وبمساعدة أحد أفراد الضيافة وعدد من الركاب، وتمكن من إنقاذ القائد المصاب والسيطرة على المتهم، فيما تولى قائد رحلة العودة ومساعده استعادة السيطرة على الطائرة وتحويل مسارها والهبوط بها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية".

وأضاف أن "المتهم أدلى، في حضور محاميه، باعتراف تفصيلي بدوافعه ومراحل التخطيط والتنفيذ، مؤكداً أنه تصرف بمفرده دون مشاركة آخرين، وهو ما لا تزال التحقيقات تتحقق منه . كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال قائد الطائرة والطيار الاحتياطي ومساعده وأفراد الطاقم، وعرض قائد الطائرة على الطب الشرعي لتوثيق إصاباته والتحقق من توافقها مع ظروف الاعتداء".

وتواصل النيابة العامة فحص الأدلة والتحقق من وجود شركاء أو ارتباطات أخرى، واستكمال التسجيلات والتقارير الفنية، على أن تعلن مايستجد من نتائج وفقاً لما تقتضيه مصلحة التحقيق.