وأعلنت وزارة الإنتاج الحربي المصرية نشر فيديو يستعرض منظومة "ردع 300"، التي تُعد راجمة صواريخ موجهة متعددة الأعيرة مصنعة في مصر.

وطُورت المنظومة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وشركة نورينكو الصينية، وعُرضت للمرة الأولى خلال معرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية في القاهرة، الذي أقيم في ديسمبر 2025.

مواصفات وقدرات المنظومة

تتميز راجمة الصواريخ "ردع 300" بأنها مجنزرة وذاتية الحركة، وتعتمد على هيكل مطور مستمد من الجرار السوفيتي ATS-59G. وتصل سرعتها إلى 40 كيلومترا في الساعة، على الطرق الممهدة وغير الممهدة.

وتتيح المنظومة تبديل حاويات الإطلاق خلال فترة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، كما يمكنها إطلاق أنواع مختلفة من الصواريخ والذخائر، تشمل:

20 صاروخا عيار 122 ملم، بمدى يتراوح بين 20 و45 كيلومترا.

6 صواريخ عيار 220 ملم، بمدى يتراوح بين 25 و75 كيلومترا.

4 صواريخ عيار 300 ملم، بمدى يتراوح بين 30 و150 كيلومترا.

صاروخ باليستي واحد عيار 610 ملم، بمدى يصل إلى 300 كيلومتر.

6 ذخائر متسكعة.

تقنيات التوجيه والتحكم

تعتمد "ردع 300" على نظام توجيه يجمع بين الملاحة بالقصور الذاتي وتحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية، إلى جانب التوجيه النهائي بالليزر، وفقا للمعلومات الواردة بشأن المنظومة.

ويمكن تشغيل المنظومة عن بُعد من مسافة تصل إلى 60 مترا. وتستغرق عملية نشرها نحو دقيقتين، فيما تبلغ مدة الاستجابة لأمر الإطلاق نحو 5 دقائق.

تأتي منظومة "ردع 300" في إطار جهود مصر لتطوير قدراتها الدفاعية وتحديث تسليح القوات المسلحة، من خلال الاستثمار في تطوير وتصنيع الأنظمة العسكرية محليا، بما يستهدف تعزيز قدراتها على التعامل مع التحديات العسكرية الحديثة.