وأضاف الزبيدي، في برقية تعزية بعثها إلى أسر قتلى القوات الجنوبية، أن شعب الجنوب دفع ثمنا باهظا من أرواح أبنائه من أجل حريته وسيادته على أرضه.

وأعرب عن "بالغ فخره واعتزازه بالملاحم البطولية التي يسطرها أبطال الجنوب واستبسالهم في اقتحام مواقع العدو بشجاعتهم المعهودة".

وأكد في السياق أن "أبطال الجنوب يقدمون أرواحهم رخيصة، حبا في أرضهم وإيمانا منهم بقضية وطنهم العادلة".

وأشار الزبيدي إلى "أن الدماء الزكية التي تسكب اليوم في جبال كهبوب والمضاربة وباب المندب وميون وحدود يافع والضالع وأبين وشبوة ثمنها جنوب حر مستقل كامل السيادة على حدوده التاريخية المعترف بها دوليا شاء من شاء وأبى من أبى".

وأوضح الزبيدي أن "الشعب في الجنوب دفع ثمن حريته وسيادته على أرضه فاتورة باهظة من دماء أبنائه ولن يقبل اليوم تحت أي ظرف أن تسرق انتصارات قواته المسلحة تحت شعارات لا تعبر عن واقع الجنوب وشعبه".

وأوضحت البرقية أن "قوات جنوبية قد أطلقت الجمعة عملية عسكرية واسعة تمكنت خلالها من تحرير مساحات شاسعة في باب المندب والجبال المحيطة به وصولا إلى جزيزة ميون الاستراتيجية، سقط خلال معارك اليوم عدد من منتسبي القوات الجنوبية أبرزهم قائد قوات الطوارئ في أمن محافظة الضالع قائد اللواء 16 عمالقة العقيد معاذ علي صالح ونائبه المقدم خالد حمود الحود وكوكبة من الشهداء".