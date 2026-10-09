وأوضح المصدر أن عباس سيصدر مرسوما رئاسيا، بعد اجتماع اللجنة التنفيذية غدا، يعلن فيه تأجيل الانتخابات التشريعية، المزمع عقدها في 28 نوفمبر المقبل.

وأضاف أنه تم التوافق مع الفصائل الفلسطينية على تأجيل الانتخابات التشريعية، على أن تُعقد في موعد لا يتجاوز منتصف العام المقبل.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في وقت واحد، في الموعد الجديد الذي سيتحدد خلال الحوار الوطني، المتوقع انطلاقه في القاهرة خلال الأيام المقبلة.

ولفت إلى أن اجتماعا للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة سيسبق الحوار الوطني الشامل.