جاء ذلك ضمن عملية عسكرية انطلقت فجر الجمعة، فيما تتواصل الاشتباكات وعمليات التمشيط في محيط المنطقة.

وقال المصدر العسكري الحكومي لوكالة الأنباء الألمانية إن قوات العمالقة ودرع الوطن تمكنت من السيطرة على معسكر العرضي ونقاط المراقبة التابعة لقوات خفر السواحل، إلى جانب السلسلة الجبلية المحيطة بمضيق باب المندب.

وأشار إلى أن القوات سيطرت أيضاً على جزيرة ميون بشكل كامل، وأن المواقع التي جرى استعادتها كانت تمثل نقاطاً عسكرية مهمة لتأمين الجزيرة والمضيق الاستراتيجي.

وأفاد بأن العمليات العسكرية أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى في صفوف الحوثيين، دون تقديم حصيلة مؤكدة للخسائر حتى الآن، مؤكداً أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في المنطقة.

ويأتي هذا التقدم ضمن عملية "فجر اليمن" التي أطلقتها القيادة اليمنية لاستعادة ما تبقى من أراضي البلاد وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها، بالتزامن مع اتساع نطاق العمليات العسكرية في عدد من الجبهات.