وقال المالكي إنه "جرى تدمير 3 منصات إطلاق للصواريخ تستخدمها الميليشيا الحوثية لتهديد الأمن الإقليمي".

وأضاف المتحدث أن "الاعتداءات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية سيتم الرد عليها بحزم"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، الجمعة.

وكانت هيئة الطيران المدني السعودي قد أعلنت، في بيان الجمعة، مقتل 3 سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين، جراء اعتداءين استهدفا مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط السعودية.

وذكرت الهيئة في بيان أن الاعتداء الأول استهدف مرافق المطار، فيما طال الثاني طائرة تابعة للخطوط السعودية، مشيرة إلى وقوع أضرار مادية.

وأوضحت أن إصابات المواطنين والمقيمين، الذين ينتمون إلى جنسيات مختلفة، تراوحت بين الطفيفة والبليغة، وأن المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وباشرت فرق الطوارئ والجهات المختصة التعامل مع الاعتداءين فور وقوعهما، وفق الإجراءات والخطط المعتمدة، بحسب البيان.

وأكدت الهيئة استئناف العمليات التشغيلية في المطار وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها، مع استمرار تقييم الأضرار بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين.