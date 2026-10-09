وقالت مصادر عسكرية يمنية إن قوات ألوية العمالقة الجنوبية أحرزت تقدما في المنطقة، في إطار عمليات تهدف إلى استعادة السيطرة عليها من الحوثيين.

وأكدت المصادر استمرار الاشتباكات بين الجانبين في باب المندب، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم التقدم الميداني أو الخسائر الناجمة عن المواجهات.

الإفراج عن سجناء للدفع بهم إلى جبهات تعز

وفي تطور منفصل، أفادت مصادر يمنية لـ"سكاي نيوز عربية" بأن قيادات عسكرية في حزب الإصلاح، منضوية ضمن القوات الحكومية في مدينة تعز، أفرجت عن عشرات السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، بهدف تعزيز الجبهات القتالية ضد الحوثيين.

وذكرت المصادر أن السجناء المفرج عنهم نُقلوا إلى جبهات جبل حبشي، للمشاركة في صد تقدم الحوثيين باتجاه المدخل الجنوبي لمدينة تعز.