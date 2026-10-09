وذكرت الهيئة في بيان أن الاعتداء الأول استهدف مرافق المطار، فيما طال الثاني طائرة تابعة للخطوط السعودية، مشيرة إلى وقوع أضرار مادية.

وأوضحت أن إصابات المواطنين والمقيمين، الذين ينتمون إلى جنسيات مختلفة، تراوحت بين الطفيفة والبليغة، وأن المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وباشرت فرق الطوارئ والجهات المختصة التعامل مع الاعتداءين فور وقوعهما، وفق الإجراءات والخطط المعتمدة، بحسب البيان.

وأكدت الهيئة استئناف العمليات التشغيلية في المطار وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها، مع استمرار تقييم الأضرار بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت، الخميس، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض.

كما أفاد الدفاع المدني بوقوع أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع عيادات طبية بالعاصمة، إثر سقوط شظايا صاروخ بعد اعتراضه وتدميره.

وجاءت تلك التطورات وسط تكثيف الحوثيين هجماتهم على الرياض، وتهديدهم خلال الأيام الماضية بتعطيل المجال الجوي واستهداف البنية التحتية الحيوية في السعودية.